Иван Обляков: "Думаю, с адаптацией в ЦСКА проблем не будет"

Новичок ЦСКА Иван Обляков дал прощальное интервью пресс-службе "Уфы". Хавбек перешел в армейский клуб 31 августа, подписав контракт до конца сезона-2022/23.

- Я провел в "Уфе" два с небольшим года, все очень нравилось, - сказал Обляков. - Клуб, команда, тренерский штаб, административный штаб, руководство, массажисты, врачи - все было на уровне. Остались только положительные эмоции. Хочу всех поблагодарить, болельщиков тоже.

- Насколько сложно будет влиться в новый коллектив?

- Думаю, не очень сложно. Там тренер, который был здесь, футболисты, с которыми я играл вместе за молодежную сборную. Думаю, с адаптацией проблем не будет.

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