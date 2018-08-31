Иван Обляков: "Думаю, с адаптацией в ЦСКА проблем не будет"

Новичок ЦСКА Иван Обляков дал прощальное интервью пресс-службе "Уфы". Хавбек перешел в армейский клуб 31 августа, подписав контракт до конца сезона-2022/23.
- Я провел в "Уфе" два с небольшим года, все очень нравилось, - сказал Обляков. - Клуб, команда, тренерский штаб, административный штаб, руководство, массажисты, врачи - все было на уровне. Остались только положительные эмоции. Хочу всех поблагодарить, болельщиков тоже.
- Насколько сложно будет влиться в новый коллектив?
- Думаю, не очень сложно. Там тренер, который был здесь, футболисты, с которыми я играл вместе за молодежную сборную. Думаю, с адаптацией проблем не будет.
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http://www.fcufa.pro/allarticle/lenta/61-klub/5376-ivan-oblyakov-pereshel-v-pfk-tsska