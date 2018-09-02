Иван Обляков: "До конца не осознал, что перешел в ЦСКА"

Новичок ЦСКА Иван Обляков в интервью клубной пресс-службе поставил под сомнение слухи о том, что он мог оказаться в московском клубе еще в 2016 году. Воспитанник СДЮШОР "Зенит" хотел закрепиться в основе петербургского клуба. Не получив предложения от сине-бело-голубых, он перешел в "Уфу", где играл до августа этого года.

– Правда ли, что могли пару лет назад оказаться в ЦСКА? Какие эмоции от того, что наконец перешли сюда?

– Тогда, я думаю, серьезных разговоров не было. Потом я оказался в "Уфе"... А сейчас эмоции, конечно, положительные. До конца не осознаю этого – считай, за день обстановка поменялась.

Мне это интересно – новый вызов и я, думаю, готов к нему.

Напомним, 30 августа Обляков провел последний матч в составе "Уфы", 31-го числа подписал контракт с ЦСКА, а уже 1 сентября дебютировал в составе армейцев. Хавбек вышел на поле на 61-й минуте матча 6-го тура чемпионата России, заменив Ильзата Ахметова. Встреча завершилась разгромной победой армейцев – 4:0.