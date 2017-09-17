Иван Обляков: "Для меня матч с "Зенитом" - особенный"

Полузащитник "Уфы" Иван Обляков перед матчем 10-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что эта игра станет для него особенной. Хавбек с девяти лет занимался в школе питерскго клуба, а в июне 2016 года подписал контракт с уфимцами.



- Эта игра для меня особенная, против клуба, где я вырос, - приводит пресс-служба "Уфы" слова Облякова. - Конечно, хочу показать все, на что я способен. А команда хочет победить. "Зенит" - хороший соперник, идет на первом месте, без поражений. Нужно сыграть плотно, агрессивно в обороне, создать как можно больше моментов и бить по воротам.