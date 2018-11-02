Иван Обляков: "Честно, я даже не думал о сборной России"

Полузащитник ЦСКА​ Иван Обляков в интервью "Известиям" признался, что пока не думал о вызове в сборную России. По его мнению, ему нужно просто показывать хорошую игру.

– Вы выступали в составе молодежной сборной России, которая недавно не смогла отобраться на чемпионат Европы-2019. Вам самому не обидно за такой результат, учитывая потенциал команды?

– Конечно, есть обида и разочарование. Мы разговаривали с ребятами после вылета из турнира, анализировали. Честно говоря, не понимали, как это произошло. По сути, это были последние матчи в нынешнем составе, у нас был очень хороший коллектив. Просто в каких-то моментах нам не повезло, удача была не на нашей стороне. Но таков футбол, и такова жизнь, на этом ничего не заканчивается. Все победы еще впереди. Этот опыт был для нас очень важен и полезен.

– Очевидно, что некоторые игроки молодежной сборной не вызывались в основную из-за решающих матчей квалификации. Теперь, когда цикл отбора молодежки завершился, у вас и ваших бывших партнеров больше шансов на попадание в главную команду страны?

– Честно, я даже не думал об этом. Надо просто играть и быть сильнее тех футболистов, которые сейчас выступают за сборную. Решение по составу принимает Станислав Саламович Черчесов, а мне просто нужно хорошо делать свою работу, чтобы моя команда выигрывала, а я лично развивался и прогрессировал.