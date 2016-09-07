Иван Новосельцев: "Всегда буду болеть за "Ростов"

Новичок "Зенита" Иван Новосельцев прибыл в расположение "Ростова" и попрощался с бывшей командой. Об этом сообщает пресс-служба "Ростова". 25-летний защитник в конце летнего трансферного окна стал игроком "Зенита", контракт с ним подписан на пять лет.
- Всем хотел сказать большое спасибо - и тренерскому штабу, и игрокам, - начал Новосельцев. - Проведенные в "Ростове" годы - пока самый лучший отрезок в моей карьере. Было очень комфортно во всех пониманиях - и на тренировках, и на поле. Создалась такая благоприятная обстановка, что работать было реально супер. Хотел пожелать вам удачи в дальнейших играх. Буду смотреть, болеть и переживать за вас всегда.
Ваня Новосельцев, спасибо за все! Удачи в @zenit_spb! pic.twitter.com/oaGsKhF2AS– Football Club Rostov (@rostovfc) 7 сентября 2016 г.
Новоуепинни
Самая довольная счас его глупая телка. Довольна что удачно выскочила - Ваня на 5 лет в Газпроме, на помаду бабла у вани хватит, а потом другого найду когда Ваню по возрасту выкинут ))
19:40
Новоуепинни
И вот за таких патриоты предлагают болеть, раз он в сборной России? Нетушки. Болеть за таких могут только ЛОХИ !!!
19:35
Новоуепинни
Крыса с корабля. Рыжий позорник и фу-у-у. Позорный бездарь.
19:32
Митяй Антибомж
Ваня бомжам продался.
19:27
azmiser
Надеюсь с такой прической его в Зените на поле не выпустят
19:21
mr.objectivity
Главное, болей в матчах "Ростов"-"Зенит". Или просто болей, или за Ростов
19:01
King's Bounty 2
Новичок "Зенита" Иван Новосельцев прибыл в расположение "Ростова"
18:47