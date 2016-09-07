Иван Новосельцев: "Всегда буду болеть за "Ростов"

Новичок "Зенита" Иван Новосельцев прибыл в расположение "Ростова" и попрощался с бывшей командой. Об этом сообщает пресс-служба "Ростова". 25-летний защитник в конце летнего трансферного окна стал игроком "Зенита", контракт с ним подписан на пять лет.

- Всем хотел сказать большое спасибо - и тренерскому штабу, и игрокам, - начал Новосельцев. - Проведенные в "Ростове" годы - пока самый лучший отрезок в моей карьере. Было очень комфортно во всех пониманиях - и на тренировках, и на поле. Создалась такая благоприятная обстановка, что работать было реально супер. Хотел пожелать вам удачи в дальнейших играх. Буду смотреть, болеть и переживать за вас всегда.