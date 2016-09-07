18:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Иван Новосельцев: "Всегда буду болеть за "Ростов"

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Новичок "Зенита" Иван Новосельцев прибыл в расположение "Ростова" и попрощался с бывшей командой. Об этом сообщает пресс-служба "Ростова". 25-летний защитник в конце летнего трансферного окна стал игроком "Зенита", контракт с ним подписан на пять лет.

- Всем хотел сказать большое спасибо - и тренерскому штабу, и игрокам, - начал Новосельцев. - Проведенные в "Ростове" годы - пока самый лучший отрезок в моей карьере. Было очень комфортно во всех пониманиях - и на тренировках, и на поле. Создалась такая благоприятная обстановка, что работать было реально супер. Хотел пожелать вам удачи в дальнейших играх. Буду смотреть, болеть и переживать за вас всегда.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Новоуепинни

Самая довольная счас его глупая телка. Довольна что удачно выскочила - Ваня на 5 лет в Газпроме, на помаду бабла у вани хватит, а потом другого найду когда Ваню по возрасту выкинут ))

19:40

Новоуепинни

И вот за таких патриоты предлагают болеть, раз он в сборной России? Нетушки. Болеть за таких могут только ЛОХИ !!!

19:35

Новоуепинни

Крыса с корабля. Рыжий позорник и фу-у-у. Позорный бездарь.

19:32

Митяй Антибомж

Ваня бомжам продался.

19:27

azmiser

Надеюсь с такой прической его в Зените на поле не выпустят

19:21

mr.objectivity

Главное, болей в матчах "Ростов"-"Зенит". Или просто болей, или за Ростов

19:01

King's Bounty 2

Новичок "Зенита" Иван Новосельцев прибыл в расположение "Ростова"

18:47

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