Иван Новосельцев: "В "Ростове" установку на игры давал Кириченко"

Новичок "Зенита" Иван Новосельцев в интервью "СЭ" подчеркнул, что в "Ростове" Дмитрия Кириченко после ухода Курбана Бердыева воспринимали именно как главного тренера. Также он отметил, что между двумя специалистами не было никакого недопонимания.

– Бердыев, номинально будучи помощником Кириченко, выступал именно в роли консультанта, а не руководил командой, как раньше?

– Главный тренер есть главный тренер. Каждый футболист воспринимает в качестве старшего именно его. И знает – этого человека надо слушать. В данном случае я про Дмитрия Кириченко. Он брал на себя большую часть руководства командой. Но и Курбан Бекиевич, как я уже сказал, нам многое давал. Никакого недопонимания между Кириченко и Бердыевым не было, и быть не могло.

– Установку на игры кто давал?

– Кириченко, конечно. А Курбан Бекиевич мог обратить внимание на какие-то моменты уже в раздевалке, что-то добавить. (Сергей ЦИММЕРМАН)