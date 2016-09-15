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Иван Новосельцев: "В Европу, может, и сейчас бы поехал"

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Вчера. Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ на экскурсии по Иерусалиму.Иван Новосельцев: "Луческу лично позвал в "Зенит"

Новичок "Зенита" Иван Новосельцев в интервью "СЭ" отметил, что у него не пропало желание поиграть в Европе. При этом он не исключил, что отработает свой пятилетний контракт с сине-бело-голубыми до конца.

– Вам 25 лет, контракт с "Зенитом" подписан на пять сезонов. Чем продиктован такой срок?

– Когда-то меня спросили – хотел бы ты поиграть в Европе? Ответил – да, если бы поступило хорошее предложение. Речь не только о "МЮ" и других грандах. Меня устроила бы хорошая, среднего уровня команде. Может, и сейчас бы поехал. Но как будет дальше развиваться карьера – не знаю. Само собой, по максимуму постараюсь приносить пользу "Зениту" и развиваться, выиграть с ним как можно больше титулов. Я вообще считаю, что человеческим возможностям нет предела. С другой стороны, может, все эти пять лет отыграю в Петербурге, а может, что-то за это время изменится. Заранее не предугадаешь. А как все сложится – одному Богу известно. (Сергей ЦИММЕРМАН)

 

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DoodlyDoo

Поиграл бы, да не берут

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