Иван Новосельцев: "Сравниваться "Зенит" и "Ростов" неуместно"

Новичок "Зенита" Иван Новосельцев в интервью "СЭ" назвал свой переход в клуб из Санкт-Петербурга шагом вперед. Защитник признался, что на его решение покинуть "Ростов" повлияла и неопределенная ситуация в команде.

– Вы помогли ему выйти в групповой турнир Лиги чемпионов, а сами будете выступать в Лиге Европы. Нет ли в этом парадокса?

– Вы сами знаете, какая ситуация в "Ростове". Тренер принял решение об уходе из команды, было много разных других нюансов. "Зенит" же – это в любом случае, – путь вперед, один из сильнейших клубов страны. Так что мой переход нельзя считать шагом назад. Наоборот – это новый уровень. Как ни крути – "Зенит" стабилен на протяжении уже многих лет. И в чемпионате, и в той же Лиге чемпионов. А "Ростов" оказался в ней только в этом году. Поэтому сравнения здесь неуместны.

– Но ведь Курбан Бердыев в итоге остался в "Ростове".

– Да, но это, по сути, произошло уже после закрытия трансферного окна. (Сергей ЦИММЕРМАН)