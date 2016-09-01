Защитник сборной России и "Зенита" Иван Новосельцев попрощался с болельщиками "Ростова", отметив, что никогда не забудет время, проведенное в Ростове-на-Дону. Накануне футболист подписал пятилетний контракт с питерским "Зенитом". В составе "Ростова" Новосельцев в прошлом сезоне завоевал серебряные медали чемпионата России. В текущем сезоне футболист помог команде пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.

"Этим постом я хочу попрощаться с болельщиками Ростова и теми, кто поддерживал меня на протяжении этого времени, проведенного в команде. Это время, которое я никогда не забуду, оно останется в моей истории и памяти навсегда!!! Спасибо, за все, Сельмаш!!! Цените старание и труд игроков, который они вкладывают во имя клуба!", – написал Новосельцев в своем инстаграме.