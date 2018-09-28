Иван Новосельцев: "Подавленного настроения в "Анжи" точно нет"

Защитник "Анжи" Иван Новосельцев рассказал о настроении в команде.

– Подавленного настроения точно нет. Все упирается в вопрос подготовки к матчам, и в "Анжи" все работают на совесть каждый день, - сказал футболист в интервью "СЭ". - И тренер наш все время повторяет: ни к кому претензий по работе нет. Все делают свое дело на 100%. Не важно, платят тебе зарплату или нет, на поле выходишь ты, ты представляешь свое имя и имя клуба. Зрителям не объяснишь подноготной, они видят только то, что происходит на поле, и еще твою фамилию на майке. Да, каждому хочется получать деньги вовремя, кормить семью. Но сейчас много где есть сложности, много где ребята сидят, терпят. Пока в "Анжи" все справляются. Надеюсь, что клуб сможет найти средства и дать ребятам глоток воздуха. (Александр Рогулев)

Полная версия интервью – скоро в "СЭ".

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