Иван Новосельцев - о матче "Анжи" со "Спартаком": "Естественно, хочется владеть мячом"

Защитник "Анжи" Иван Новосельцев прокомментировал первый тайм матча 3-го тура российской премьер-лиги со "Спартаком", отметив, что его команда стремится владеть мячом.

– Естественно, хочется владеть мячом, обороняться тактически тяжелее, – сказал Новосельцев во флеш-интервью на телеканале "Матч премьер". – Мы стараемся задержать "Спартак", но играть без мяча трудно. Посмотрим, что скажет тренер, возможно, игра станет более открытой.

Новосельцев на правах аренды перешел из "Зенита" в махачкалинский "Анжи", срок соглашения рассчитан до 9 декабря 2018 года.