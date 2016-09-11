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Иван Новосельцев: "Мне оценивать свой дебют за "Зенит" некорректно"

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Защитник "Зенита" Иван Новосельцев, для которого гостевой матч 6-го тура премьер-лиги против "Арсенала" (5:0) стал дебютным в новой команде, подчеркнул: ему еще надо привыкнуть к схеме с четырьмя защитниками, передает из Тулы спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

 
Сегодня. Тула. "Арсенал" - "Зенит" - 0:5. Радость Артема ДЗЮБЫ (№22), ЖУЛИАНУ (№7), Александра КОКОРИНА (№9) и Олега ШАТОВА (№17)."Зенит" в Туле: забивают все! От Кокорина и Дзюбы до Кержакова

- С первым вас матчем за "Зенит".

- Спасибо, но вообще-то это делает тренерский штаб и болельщики. Мне же оценить свой первый матч некорректно – давайте дождемся их оценки. Главное, удалось выиграть, многое сделать всем нам. Этим доволен.

- Быстро ли нашли общий язык с партнерами на поле?

- Буквально пару дней до этого потренироваться с ними успел. Само собой что надо привыкнуть к схеме с четырьмя защитниками, после того как играл с пятью. На это надо время. Но в целом все нормально. В "Зените" все друг другу подсказывают.

- Волнение было перед выходом на замену – все-таки первая игра за "Зенит".

- Дело не в волнении – хотелось сыграть надежно. Влиться по-быстрому в эту схему.

- Это проще делать, когда твоя команда уверенно выигрывает?

- Конечно. Тем более, все равно когда выходишь на замену, надо разогреться – ты не в том тонусе, что ребята на поле. Хорошо, что вели в счете.

- Времени, чтобы перестроиться на схему с 4 защитниками хватило?

- Чтобы полностью это сделать – нужно больше времени. В том числе – на тренировках.

- В чем разница для вас игры с 4 или 5 защитниками?

- Ой, там много нюансов. Сейчас точно рассказать не успею, - засмеялся защитник.

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