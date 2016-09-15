Иван Новосельцев: "Луческу взял меня из-за паспорта? Кто вам об этом сказал?"

Новичок "Зенита" Иван Новосельцев в интервью "СЭ" подчеркнул, что его приглашали в команду из Санкт-Петербурга не только из-за российского гражданства. Защитник отметил, что его переход стал инициативой главного тренера сине-бело-голубых Мирчи Луческу.

– Вас не смущает, что "Зенит" и Луческу положили на вас глаз в первую очередь потому, что вы имеете российский паспорт?

– А кто вам об этом сказал?

– Такой вывод можно сделать из слов Луческу, который заявил: с вашим приходом у него развязываются руки в полузащите, где теперь можно выпускать хоть четырех легионеров.

– А что, мало игроков с российским паспортом в нашем чемпионате?! В командах такого уровня паспорт не может играть решающую роль, иначе они не смогли бы добиться высоких результатов. Меня в команду позвал главный тренер, и я принял это приглашение. (Сергей ЦИММЕРМАН)