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Иван Новосельцев: "Луческу взял меня из-за паспорта? Кто вам об этом сказал?"

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Новичок "Зенита" Иван Новосельцев в интервью "СЭ" подчеркнул, что его приглашали в команду из Санкт-Петербурга не только из-за российского гражданства. Защитник отметил, что его переход стал инициативой главного тренера сине-бело-голубых Мирчи Луческу.

 
Вчера. Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ на экскурсии по Иерусалиму.Иван Новосельцев: "Луческу лично позвал в "Зенит"

– Вас не смущает, что "Зенит" и Луческу положили на вас глаз в первую очередь потому, что вы имеете российский паспорт?

– А кто вам об этом сказал?

– Такой вывод можно сделать из слов Луческу, который заявил: с вашим приходом у него развязываются руки в полузащите, где теперь можно выпускать хоть четырех легионеров.

– А что, мало игроков с российским паспортом в нашем чемпионате?! В командах такого уровня паспорт не может играть решающую роль, иначе они не смогли бы добиться высоких результатов. Меня в команду позвал главный тренер, и я принял это приглашение. (Сергей ЦИММЕРМАН)

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