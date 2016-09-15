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Иван Новосельцев: "К шуткам Дзюбы был готов"

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Новичок "Зенита" Иван Новосельцев в интервью "СЭ" отметил, что Артем Дзюба не изменился по сравнению со временем, когда они оба играли за "Ростов". Также защитник подчеркнул, что не обижается на шутки форварда.

 
Вчера. Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ на экскурсии по Иерусалиму.Иван Новосельцев: "Луческу лично позвал в "Зенит"

– Не обиделись на Дзюбу, когда он на открытом занятии пошутил "Рыжий тренироваться не будет – его просто так взяли".

– Да вы что! Почему я должен обижаться? Во всех командах всегда шутят друг над другом. Это вообще нормально. Наоборот, было бы странно, если бы на юмор обижались.

– Тогда даже страшно себе представить, сколько шуток в ваш адрес отпустил Дзюба, когда вы только пришли в "Зенит".

– Я был к этому готов. Но, вы знаете, главную он, похоже, приберег и подготовил как раз к открытой тренировке (смеется).

– Дзюба изменился за то время, что он провел в "Зените"?

– Такой же веселый, позитивный человек. (Сергей ЦИММЕРМАН)

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