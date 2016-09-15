Иван Новосельцев: "К шуткам Дзюбы был готов"

Новичок "Зенита" Иван Новосельцев в интервью "СЭ" отметил, что Артем Дзюба не изменился по сравнению со временем, когда они оба играли за "Ростов". Также защитник подчеркнул, что не обижается на шутки форварда.

– Не обиделись на Дзюбу, когда он на открытом занятии пошутил "Рыжий тренироваться не будет – его просто так взяли".

– Да вы что! Почему я должен обижаться? Во всех командах всегда шутят друг над другом. Это вообще нормально. Наоборот, было бы странно, если бы на юмор обижались.

– Тогда даже страшно себе представить, сколько шуток в ваш адрес отпустил Дзюба, когда вы только пришли в "Зенит".

– Я был к этому готов. Но, вы знаете, главную он, похоже, приберег и подготовил как раз к открытой тренировке (смеется).

– Дзюба изменился за то время, что он провел в "Зените"?

– Такой же веселый, позитивный человек. (Сергей ЦИММЕРМАН)