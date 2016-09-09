Иван Новосельцев: "К пинку Дзюбы готов"

Новичок "Зенита" Иван Новосельцев не испытывает проблем с адаптацией, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Защитник подчеркнул, что готов заменить Эсекиэля Гарая, который перешел в "Валенсию".

- Коллектив хороший, приняли дружелюбно, проблем с адаптацией нет, - бодро отрапортовал журналистам Новосельцев.

- Будете играть против "Арсенала"?

- Это вопрос к тренеру.

- Через тоннель уже прошли?

- Готовлюсь. Говорят, Дзюба нормально отвешивает пинки.

- Готовы заменить вице-чемпиона мира Гарая?

- Буду адаптироваться. Все-таки схемы с пятью и четырьмя защитниками разные. Хотя я раньше играл в системе с четырьмя защитниками, было нормально. Но в последние сезоны в "Ростове" у нас было пять защитников. Надо приложить максимум усилий, чтобы перестроиться.

- Когда играли за сборную, уже знали, что перейдете в "Зенит"?

- Знал.

- С Луческу уже был разговор?

- Был, но уже после приезда в Петербург. Заранее не говорили.