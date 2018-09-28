Иван Новосельцев: "Еще рассчитываю проявить себя в "Зените"

Защитник "Анжи" Иван Новосельцев сказал, что хочет проявить себя в "Зените". За махачкалинский клуб он играет на правах аренды.

– Сейчас, находясь в "Анжи", можете сказать, что не стоило переходить в "Зенит" и подписывать такой длительный контракт? Поторопились? Зря поверили Луческу?

– Ну я же не могу предугадывать, что произойдет в будущем, верно? Как произошло, так произошло. Чтобы ни произошло, это опыт, пусть и отрицательный. И нужно делать выводы, которые в дальнейшем помогут тебе стать сильнее. Я рассуждаю так. Ни в коем случае не жалею, что переходил в "Зенит". И еще рассчитываю проявить себя там. (Александр Рогулев).

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