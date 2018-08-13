Иван Игнатьев: В "Краснодаре" много нападающих и после ухода Смолова"

Нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев прокомментировал победу своей команды над "Уфой" (1:0).

- Считаю, что мы хорошо контролировали матч, "Уфа" - очень крепкая команда, которая держит очень хорошую оборону, мы пытались ее вскрыть, переводя мяч с одного фланга на другой, в конце встречи все-таки удалось забить. Обращали внимание на игру соперника в обороне, потому старались выполнять много разрезающих передач.

- У "Краснодара" осталось не так много нападающих, вот еще Смолов ушел.

На самом деле у нас много нападающих, а кто будет играть, решит тренер, наше дело – показывать себя на тренировках, а там будет видно. (Иван УРАЛЬСКИЙ)

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