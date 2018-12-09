Иван Игнатьев: "Краснодар" будет бороться за чемпионство с "Зенитом"

Нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев после ничьей против "Уфы" (1:1) в матче 17-го тура чемпионата России заявил, что его команда будет бороться за чемпионство в этом сезоне с "Зенитом", передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

– Игра была неплохой, но результат 1:1 – не то, что нам надо, – отметил Игнатьев. – Нам нужна была победа, мы могли подняться на первое место. Играли хорошо, но подвела реализация – много незабитых мячей, невезение, три штанги. Будем работать, двигаться дальше.

– Насколько тяжело было с таким соперникам показать свои силы?

– "Уфа" – это оборонительная команда, и с нами она не сделала исключения. Очень тяжело атаковать, когда вся команда находится в обороне, но мы пытались комбинировать, находить зоны за спиной. Получалось иногда. Не хватило реализации моментов, я считаю, мы заслуживали победу.

– В начале сезона у вас не все получалось. С чем это было связано?

– У всех нападающих бывают такие матчи, – начал отвечать на вопрос Игнатьев. В этот момент проходящий мимо вратарь Андрей Синицын выкрикнул Владиславу: "Игрочишка". – Надо работать на тренировках, и голы придут.

– Психологиески готовы к тому, что можете начать матч против "Севильи" с первых минут?

– Конечно, готов.

– Каким получился 2018 год для вас и для команды?

– Год прошел достаточно хорошо, мы идем в верхней части таблицы и имеем все шансы бороться чемпионство во втором круге. Мы сделаем это и будем радовать болельщиков своей игрой.