Иван Данильянц: "Завтра Кудряшов приступит к занятиям, но в маске"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после победы над "Спартаком" (3:0) в матче 24-го тура чемпионата России рассказал про состояние Федора Кудряшова. По словам наставника, уже завтра он приступит к тренировкам. Напомним, что футболист получил перелом носовой перегородки в борьбе с форвардом ЦСКА Витинью в матче прошлого тура.

– Упоминали ли вы на установке на игру судейский скандал в матче первого круга? Или это уже забылось?

– Это не забылось, хотя ни слова на установке сказано не было. Но это, думаю, было в воспоминаниях у каждого игрока. И это способствовало той спортивной злости, с которой они вышли сегодня на игру

– Как состояние Кудряшова?

– Он прооперирован. У него полтора миллиметра смещения с осколками. Ему сделали операцию, позволяющую все восстановить. Завтра он приступит к занятиям, но в маске. Тяжелого сотрясения у него не было.

– А как Гранат?

– Он был на игре и порадовался победе. Восстановление идет нормально. Он тренируется насколько это возможно, но ключица у него пока зафиксирована. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)

"СЭ" вел трансляцию матча "Ростов" - "Спартак"