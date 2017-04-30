Иван Данильянц: "Все рады за Медведева, но это не повод феерично отмечать"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после победы в домашнем матче 26-го тура чемпионата России над "Амкаром" (1:0) отметил, что команда не стала поздравлять вратаря Никиту Медведева. 22-летний россиянин побил рекорд Руслана Нигматуллина по продолжительности сухой серии.

- Как вы поздравили Медведева в раздевалке?

- Поздравлений не было. Эту часть выполнили за нас наши болельщики, скандировавшие его фамилию и снявшие бремя отмечания с нас. Мы смотрим в первую очередь на командные достижения, а личные успехи - это не столь значимый фон. Конечно, каждый в команде рад за Никиту, но это не повод чтобы как-то феерично это отмечать. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)

Трансляция матча "Ростов" – "Амкар"