Иван Данильянц: "Все ничейные результаты "Ростова" связаны с тем, что ребята устали"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после победы над "Уфой" (1:0) в матче 25-го тура чемпионата России посетовал на отсутствие возможности ротации состава. Также специалист отметил, что ничейные результаты связаны с усталостью игроков.

– С победой всех, кто верил в команду и болел за нее, – сказал Данильянц. – Был напряженный трудный матч, который ребята вытащили на характере. Сложность была в трех моментах. Первый – два дня назад был напряженный матч со "Спартаком". Это был и эмоциональный всплеск, и большие физические затраты. Два дня для восстановления недостаточно, тем более что у соперника было на день больше, плюс у них четыре игрока совсем свежие. У нас такой возможности ротации состава нет. Наконец, "Уфа" прекрасно организованная команда, которая показала хороший командный футбол. Но ребята сумели забить, терпеть и победить.

– Почти в каждой игре у "Ростова" травмы. Это следствие перегрузок?

– Да, травмы – это один из основных показателей перегрузки. Все наши ничейные результаты были связаны как раз с тем, что ребята устали. Но хотя мы и потеряли нескольких защитников, наша игра остается организованной. Гацкан опустился в защиту, и мы выправили положение. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Ростов" – "Уфа"