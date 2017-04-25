Иван Данильянц: "Все ничейные результаты "Ростова" связаны с тем, что ребята устали"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после победы над "Уфой" (1:0) в матче 25-го тура чемпионата России посетовал на отсутствие возможности ротации состава. Также специалист отметил, что ничейные результаты связаны с усталостью игроков.
– С победой всех, кто верил в команду и болел за нее, – сказал Данильянц. – Был напряженный трудный матч, который ребята вытащили на характере. Сложность была в трех моментах. Первый – два дня назад был напряженный матч со "Спартаком". Это был и эмоциональный всплеск, и большие физические затраты. Два дня для восстановления недостаточно, тем более что у соперника было на день больше, плюс у них четыре игрока совсем свежие. У нас такой возможности ротации состава нет. Наконец, "Уфа" прекрасно организованная команда, которая показала хороший командный футбол. Но ребята сумели забить, терпеть и победить.
– Почти в каждой игре у "Ростова" травмы. Это следствие перегрузок?
– Да, травмы – это один из основных показателей перегрузки. Все наши ничейные результаты были связаны как раз с тем, что ребята устали. Но хотя мы и потеряли нескольких защитников, наша игра остается организованной. Гацкан опустился в защиту, и мы выправили положение. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)
человек за футбол
может с Мевлей все нормально будет к Амкару....Кудряшов может выйти...а Новосельцев конечно пи...жон яркий пример когда деньги человеку заменяют все. Позвали в Зенит побежал как собачка...и сидит теперь весь такой в банкнотах на банк-нот-е простите за тавтологию.....хоть бы в аренду что ли отдали его в Ростов....Зениту Ростов по очкам не соперник ведь боятся нечего...
23:15
Борец сумо
Новосельцев, дурачок, ушёл в Зенит и там сидит на банке. Кто у Ростова будет играть в защите с Амкаром пока не понятно. Придётся Гацкану играть центрального защитника или Кудряшову сыграть в маске.
22:32