Иван Данильянц: "Возможно, участие Думбья в игре против "Ростова" - наше упущение"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после матча 27-го тура чемпионата России против "Арсенала" (0:1) отметил, что у команды очень много травмированных. Также специалист выразил радость в связи с тем, что полузащитник ростовчан Мусса Думбья, выступающий на правах аренды за туляков, хорошо зарекомендовал себя в "Арсенале".

– Ваша короткая скамейка запасных не скажется в оставшихся играх?

– Она уже сказывается. И сегодня по ходу матча мы должны были усиливать игру, но не было такой возможности. У нас очень много футболистов травмированных. Кто-то отсутствует по причинам, связанным с переутомлением, повреждениями, которые ребята получили в ходе матчей. Это не в результате того, что мы в тренировочной работе что-то делаем не так, это итог контактных единоборств, которые привели к тому, что у нас большое количество футболистов травмировано.

– Следите ли вы за игрой Муcсы Думбья, и почему в его арендном договоре не было пункта о том, что он не может играть против своей команды?

– Возможно, это упущение. С другой стороны, мы всегда желаем нашим футболистам, чтобы они хорошо себя проявляли, и мы очень рады тому, что он себя хорошо зарекомендовал в "Арсенале", и в сегодняшнем матче был одним из лидеров команды. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Арсенал" – "Ростов"