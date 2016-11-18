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Иван Данильянц: "В "Рубине" Еременко был дисциплинированным футболистом"

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Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц подчеркнул, что Роман Еременко во время своего пребывания в "Рубине" был дисциплинированным во всех отношениях. Ранее УЕФА дисквалифицировал финна на два года за употребление кокаина.

- Очень сожалею, что так все произошло, - приводит ТАСС слова Данильянца. - Желаю ему всего самого наилучшего. Могу сказать, что Роман был дисциплинированным во всех отношениях, могу сказать о нем только положительное.

Сможет ли вернуться на свой уровень через два года? Все зависит от того, как его жизнь сложится, как он к этому отнесется. Я его долго не видел, может быть, его жизненная позиция изменилась.

Еременко дисквалифицирован на два года. Live!

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3796007

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Материалы сюжета: Еременко: на два года вне игры
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