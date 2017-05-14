Иван Данильянц: "В "Ростове" по-прежнему нет стабильности и программы развития"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц заявил, что карьера тренерского штаба Курбана Бердыева в клубе будет зависеть от того, как сложится финансово-инфраструктурная часть. Напомним, что Бердыев работает в ростовском клубе с 2014 года.
– От чего будет зависеть продолжение работы в "Ростове" тренерского штаба Курбана Бердыева – от достигнутого результата или финансов?
– От результата вряд ли, ребята в любом случае заслужили самых добрых слов за этот сезон, – сказал Данильянц. – Но проблемы остаются, в клубе по-прежнему нет стабильности и программной работы на развитие. Если добавить сюда максимализм Курбана Бекиевича, который всегда ставит максимальные задачи и всегда хочет работать на перспективу, чтобы была серьезная база и программа развития. В текущих условиях работать очень сложно. Если вопрос возникнет, то его решение будет зависеть оттого, как сложится финансово-инфраструктурная часть. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)
С.Мороз
Начинается эпопея с Бердыевым номер 2 и судя по всему это будет Зенит.Для Краснодара он не подходит по своему видению футбола, Галицкий убрал Кононова за-то что тот начал играть от обороны в ряде матчей Еврокубков,хотя может и Рубин...но...всё таки думаю Зенит
22:19
баламошка
В бюджетном клубе в России никогда не будет стабильности. А вот ворьё будет всегда.
21:52