Иван Данильянц: "В "Ростове" надеются на скорейшее восстановление Джанаева"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц в преддверии игры 6-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" отметил, что в клубе рассчитывают на скорое возвращение в строй вратаря команды Сослана Джанаева. Голкипер получил травму на тренировке сборной России, поэтому место в воротах ростовчан займет Никита Медведев.

– Мое назначение на пост главного тренера? Все произошло в рабочем порядке, на подготовке к матчу это не сказалось, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Данильянц. – Наши футболисты выступали в составе сборной России и выглядели достойно, что очень приятно. Джанаев? Насколько мне известно, он должен был сыграть против Ганы, но на тренировке получил травму. По этой причине он не сыграет и сегодня. Надеемся на его скорейшее восстановление.

Трансляция матча "Ростов" - "Крылья Советов"