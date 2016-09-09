19:56 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Иван Данильянц: "В "Ростове" надеются на скорейшее восстановление Джанаева"

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Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц в преддверии игры 6-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" отметил, что в клубе рассчитывают на скорое возвращение в строй вратаря команды Сослана Джанаева. Голкипер получил травму на тренировке сборной России, поэтому место в воротах ростовчан займет Никита Медведев.

– Мое назначение на пост главного тренера? Все произошло в рабочем порядке, на подготовке к матчу это не сказалось, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Данильянц. – Наши футболисты выступали в составе сборной России и выглядели достойно, что очень приятно. Джанаев? Насколько мне известно, он должен был сыграть против Ганы, но на тренировке получил травму. По этой причине он не сыграет и сегодня. Надеемся на его скорейшее восстановление.

Трансляция матча "Ростов" - "Крылья Советов"

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