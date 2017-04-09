Иван Данильянц: "В противостоянии двух грандов тактики Семин - Бердыев любая ошибка - это гибель"

Тренер "Ростова" Иван Данильянц после ничьей с "Локомотивом" (0:0) в гостевом матче 22-го тура чемпионата России подчеркнул, что обе команды хорошо знают друг друга. По словам Данильянца, матч получился содержательным в динамике, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

- Непростой матч, ведь встречались команды, которые друг друга хорошо знали. Это наложилось на содержание игры. Никто не хотел делать больше, чем необходимо. И этого оказалось недостаточно, чтобы превратить игру в результативную. Хотя во втором тайме у нас, у Ерохина и Могилевца, были великолепные возможности. Но в целом, несмотря на 0:0, матч получился содержательным в динамике. Одно очко в нем – это тоже результат.

- Но кажется, что вы были ближе к победе и два очка все-таки потеряли.

- Да, это так, но в таком матче, как сегодняшний, в таком противостоянии двух грандов тактики Семин – Бердыев, есть такое понятие: как только ошибся – "погиб". Необходимое было сделано с обеих сторон, а вот достаточное для голов – не сделано. Но как только ты переступаешь черту между необходимым и достаточным, ты можешь тут же попасть в плен. И поэтому ничья – это тоже результат.

- Вы долго не можете забить... Есть понимание, почему?

- Если бы я знал, почему, мы бы уже сделали выводы и начали забивать. Это непросто. Но отмечу, что в ходе каждого предыдущего матча у нас было достаточно голевых моментов, которые мы не реализовывали. Возможно, это нехватка сил и концентрации в конкретных ситуациях. Однако сам факт, что мы создаем такие возможности, говорит о том, что наши амбиции сохранились. Мы хотим атаковать и хотим выигрывать.

- Вы не забиваете после Томска, когда победили 6:0.

- (Улыбается). Да, возможно там мы все истратили.