21:07 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Иван Данильянц: "В матче "Локомотив" - "Ростов" сошлись две гроссмейстерские тактики"

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Тренер "Ростова" Иван Данильянц после ничьей с "Локомотивом" в гостевом матче 22-го тура чемпионата России в эфире телеканала "Наш футбол" подчеркнул, что ни одна из команд не хотела раскрываться.

– 0:0 по такой сложной зажатой гостевой игре – положительный результат?

– Безусловно, это не поражение. Но при всем при этом обе команды старались исходить из стратегии, никто не хотел раскрываться. Две гроссмейстерские тактики сошлись сегодня. Но у Ерохина и Могилевца во втором тайме были великолепные возможности, которыми они не смогли воспользоваться.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Cheremis57

Kupservas ====== Без паники! Разрыв от 4го места остался прежним- 3 очка!! "Локомотив" тоже не пальцем деланный- противник серьёзный!!! Так что всё по плану- ничья в гостях и победа дома!!!! Вперёд,"Ростов"!!!!!

21:41

Kupservas

Еще такая "гроссмейстерская игра" и Ростов останется за БОРТОМ еврокубков! Пора думать головой, а не шахматами!

21:23

serenky25

Игра была гроссмейстерски равна.

21:17

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