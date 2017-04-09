Иван Данильянц: "В матче "Локомотив" - "Ростов" сошлись две гроссмейстерские тактики"

Тренер "Ростова" Иван Данильянц после ничьей с "Локомотивом" в гостевом матче 22-го тура чемпионата России в эфире телеканала "Наш футбол" подчеркнул, что ни одна из команд не хотела раскрываться.
– 0:0 по такой сложной зажатой гостевой игре – положительный результат?
– Безусловно, это не поражение. Но при всем при этом обе команды старались исходить из стратегии, никто не хотел раскрываться. Две гроссмейстерские тактики сошлись сегодня. Но у Ерохина и Могилевца во втором тайме были великолепные возможности, которыми они не смогли воспользоваться.
Cheremis57
Kupservas ====== Без паники! Разрыв от 4го места остался прежним- 3 очка!! "Локомотив" тоже не пальцем деланный- противник серьёзный!!! Так что всё по плану- ничья в гостях и победа дома!!!! Вперёд,"Ростов"!!!!!
21:41
Kupservas
Еще такая "гроссмейстерская игра" и Ростов останется за БОРТОМ еврокубков! Пора думать головой, а не шахматами!
21:23
serenky25
Игра была гроссмейстерски равна.
21:17