Иван Данильянц: "В манеже с "Уралом" играть не будем"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после матча 15-го тура чемпионата России с "Анжи" (2:0) отметил, что встреча следующего тура против "Урала" перенесена не будет. По словам наставника, завтра будет собрание по поводу состояния футболистов.

- Будет ли у вас ротация игроков в следующей игре с "Уралом"?

- Будет день - будет пища. Мы завтра будем собираться по поводу состояния футболистов. Точно не будет из-за дисквалификаций Гацкана и Калачева. Мевля получил травму сегодня на разминке, и до последнего момента было не ясно, выйдет ли он играть. Врачи сумели затейпировать голеностоп, и он выдержал матч, но как потом отреагирует сустав - будет видно на днях.

- Учитывая уральскую погоду и то, что творилось сегодня в Самаре - не будет ли игра перенесена в манеж?

- Мы будем играть не в манеже, потому что манеж не принят РФПЛ, там нет вентиляции и он не соответствует стандартам.

- Предлагали ли "Уралу" перенести игру в другой город?

- Все предлагали, но это уже второй круг - обе игры на выезде никто играть не будет, а запасного стадиона у них нет. Поэтому каких-то вариантов здесь не существует. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)