Иван Данильянц: "В голове сидело, что после "Томи" "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после победы над "Томью" (6:0) в матче 18-го тура чемпионата России подчеркнул, что его подопечные провели непростой матч. По словам Данильянца, игра головой - козырь его команды, передает корреспондент "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО.

- Ребята провели очень непростой матч, - подчеркнул Данильянц. - По нескольким причинам. Первая - возобновлние регулярного сезона, тем более, после громких побед. Второе - встреча с командой, которую многие сразу вычеркнули из соперников - мол, мы обязаны у нее выигрывать. В-третьих, конечно, после жеребьевки сидело в голове, что дальше игра с "Манчестером". Но мы сильны в том числе тем, что рассматриваем каждую игру отдельно, и на каждый матч отдельно настраиваемся. Да, потребовалось какое- то время, чтобы привыкнуть к полю, освоиться, но ребята справились.

- Сегодня много голов было забито головой - получилась своего рода подготовка к игре с англичанами?

- Это одна из наших сильных сторон. И у Бухарова это козырь, и Азмун выпрыгивает высоко. Но тут надо еще понимать, что против нас играли молодые футболисты, а при игре головой очень важен выбор позиции, который приходит с опытом. Ребята молодцы, смогли воспользоваться своим преимуществом.

- Вы довольны тем, что Девич забил?

- Спасибо за вопрос, прекрасно, что все форварды забили. Это живительная сила для нападающего. Девич уже хорошо понимает нашу игру, сегодня много борьбы было им навязано, и некоторые острые моменты были созданы именно после такой борьбы. Ему просто нужно было время, чтобы осмыслить игру, понять и себя найти.