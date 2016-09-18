Иван Данильянц: "Удивлены таким полем в Краснодаре"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после игры 7-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:2) высказал мнение, что команде не удалось восстановиться после матча в групповом турнире Лиги чемпионов против "Баварии" (0:5), передает корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова. Также специалист был удивлен качеством поля в Краснодаре.

– Безусловно, трудно комментировать такую игру, имели преимущество, забив один гол, но в итоге пропустили два гола, – сказал Данильянц. – По ходу игры мы видели, что соперник хорошо работает с мячом. Поэтому мы планировали держать соперника в напряжении, подальше от наших ворот. Этого не получилось. Мы проигрывали единоборства, это позволяло "Краснодару" владеть преимуществом. Замены не усилили нашу атаку. Мы понимали, что обороняться будет тяжело, но забить второй гол, как мы хотели, не получилось.

– Несколько слов о подготовке к игре после "Баварии". Удалось ли восстановиться?

– Судя по тому, что мы видели на поле, не получилось восстановиться. Потому что активной игры у нас не получилось. В этом плане не все было благополучно.

– В Краснодаре были сложные погодные условия. Кому они больше мешали? Какие коррективы вы вносили в связи с этим?

– Для нас было большой неожиданностью увидеть такое поле. Мы не имели возможности вчера тут тренироваться. Но по ходу разминки перед матчем было видно, что усложнять игру нельзя. Но стоит отметить, что поле мешало и сопернику тоже. Поле мешало одинаково всем.

– "Краснодар" в концовке имел преимущество. Вас это удивило, учитывая что вы имели на один день подготовки больше?

– Безусловно, это все по учебникам. Но человек есть человек – он непредсказуем. Сопернику удалось усилить свою игру заменами, а нам – нет.

– Каким образом распределены обязанности между тренерами в "Ростове"?

– Тренерский штаб работает в том же режиме, что и раньше. Каждый занимается своим делом, принимаются решения в ходе нашего обсуждения.

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