19:08 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Иван Данильянц: "Удаление Гацкана – не злой умысел, а фол в пылу борьбы"

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Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после победы над "Анжи" (2:0) в матче 15-го тура чемпионата России отметил, что капитан команды Александр Гацкан фолил непреднамеренно. Он добавил, что надеется на извинения игрока перед пострадавшим Шамилем Гасановым.

– Фол Гацкана – безрассудство?

– Третий раз уже это повторяется, В Питере удаление, в Казани было почти удаление. Во всех случаях у него не было намеренного желания фолить. Сегодня мяч перелетал через него и он с желанием дотянуться до мяча высоко задрал ногу. Мы стараемся отличать одно нарушение от другого Это не умысел или недисциплинированность, это фол в пылу борьбы. К сожалению, на красную. Очень надеюсь, что что с Гасановым все будет хорошо. И надеюсь, Саша зайдет сейчас в раздевалку "Анжи" и извинится. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)

Гасанов получил рассечение подбородка и сотрясение мозга после стыка с Гацканом

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Mechutto

Гасан и Гацкан

20:01

shpasic

Глеб, ну, это говорит об общем профессионализме комментаторов. и том, что они в уши зрителей заливают.

19:59

Глеб

shpasic Ну так-то Черданцев. Мало ли что он сказал

19:56

shpasic

Вася Б. вчера против Рубина также сыграл - Черданцев сказал, что это можно и совсем не опасная игра.

19:54

Чупа-чупас

Перед удалением Калачев так же косил косой, его простили.

19:30

funyaka

А шо такое? Где тут болелы правдорубы, мол Ростов давят, удаляют. Типичное удаление Ростова, такая игра у них.

19:27

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