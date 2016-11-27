Иван Данильянц: "Удаление Гацкана – не злой умысел, а фол в пылу борьбы"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после победы над "Анжи" (2:0) в матче 15-го тура чемпионата России отметил, что капитан команды Александр Гацкан фолил непреднамеренно. Он добавил, что надеется на извинения игрока перед пострадавшим Шамилем Гасановым.

– Фол Гацкана – безрассудство?

– Третий раз уже это повторяется, В Питере удаление, в Казани было почти удаление. Во всех случаях у него не было намеренного желания фолить. Сегодня мяч перелетал через него и он с желанием дотянуться до мяча высоко задрал ногу. Мы стараемся отличать одно нарушение от другого Это не умысел или недисциплинированность, это фол в пылу борьбы. К сожалению, на красную. Очень надеюсь, что что с Гасановым все будет хорошо. И надеюсь, Саша зайдет сейчас в раздевалку "Анжи" и извинится. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)

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