Иван Данильянц: "Удаление Гацкана – не злой умысел, а фол в пылу борьбы"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после победы над "Анжи" (2:0) в матче 15-го тура чемпионата России отметил, что капитан команды Александр Гацкан фолил непреднамеренно. Он добавил, что надеется на извинения игрока перед пострадавшим Шамилем Гасановым.
– Фол Гацкана – безрассудство?
– Третий раз уже это повторяется, В Питере удаление, в Казани было почти удаление. Во всех случаях у него не было намеренного желания фолить. Сегодня мяч перелетал через него и он с желанием дотянуться до мяча высоко задрал ногу. Мы стараемся отличать одно нарушение от другого Это не умысел или недисциплинированность, это фол в пылу борьбы. К сожалению, на красную. Очень надеюсь, что что с Гасановым все будет хорошо. И надеюсь, Саша зайдет сейчас в раздевалку "Анжи" и извинится. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)
#НашФутбол #РФПЛ. 15-й тур. #РостовАнжи 2:0 (Грубая игра Александр Гацкан - КК) @rostovfc pic.twitter.com/0vXkd6RAh9– РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 27 ноября 2016 г.
Гасанов получил рассечение подбородка и сотрясение мозга после стыка с Гацканом
Mechutto
Гасан и Гацкан
20:01
shpasic
Глеб, ну, это говорит об общем профессионализме комментаторов. и том, что они в уши зрителей заливают.
19:59
Глеб
shpasic Ну так-то Черданцев. Мало ли что он сказал
19:56
shpasic
Вася Б. вчера против Рубина также сыграл - Черданцев сказал, что это можно и совсем не опасная игра.
19:54
Чупа-чупас
Перед удалением Калачев так же косил косой, его простили.
19:30
funyaka
А шо такое? Где тут болелы правдорубы, мол Ростов давят, удаляют. Типичное удаление Ростова, такая игра у них.
19:27