Иван Данильянц: "У "Ростова" не было свежести после матча с "МЮ"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после ничьей в матче 19-го тура чемпионата России против "Терека" (0:0) отметил напряженный характер встречи. Наставник добавил, что ростовчанам не хватило свежести после первой игры 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" (0:0).

– Игра была напростой, – сказал Данильянц. – Наши опасения, что команда не восстановится после "Манчестера", оказались небезосновательными – не было свежести и быстроты. Эти два качества очень важны в нашей системе игры. Во втором тайме огромное желание победить плюс сделанные замены сыграли свою роль – удалось обострить игру, появились моменты.

Ребята приложили много стараний, была поддержка трибун. Но жесткий календарь и невозможность использовать ряд футболистов из-за повреждений, карточек и тому подобного привели к ничейному результату.

– Двойная замена в середине второго тайма планировалась изначально?

– Калачев не играет в Манчестере, и нам придется выпускать другого игрока. Мы поставили на края Киреева и Терентьева, и вероятно, они сыграют и в Манчестере. Основная сложность в том, что Киреев долгое время без игровой практики, и ему было тяжело во втором тайме, в итоге пришлось заменить.

Но без сегодняшней практики его нельзя было выпускать в Манчестере. Острота Калачева известна, и с его выходом сразу стали возникать голевые моменты. Бухаров тоже сыграл много матчей, и его тоже надо было разгрузить и дать Азмуну сыграть. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)