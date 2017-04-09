Иван Данильянц: "У нападающих "Ростова" сбилась мушка"

Тренер "Ростова" Иван Данильянц перед началом матча 22-го тура чемпионата России с "Локомотивом" подчеркнул, что большое количество игр в этом сезоне повлияло на команду. По его словам, встречи в еврокубках и матчи сборных выбили футболистов из привычного графика.

- Реализация? "Ростов" создает достаточное количество моментов, и мы активны в своем желании забить, - сказал Данильянц в эфире телеканала "Наш футбол". - Может быть, у нападающих слетела мушка. Но голевых моментов достаточно, что радует.

Влияет ли усталость на "Ростов"? Безусловно. К матчам в еврокубках добавились игры за сборную. Это выбило наших футболистов из привычного графика.

Трансляция матча "Локомотив" - "Ростов"