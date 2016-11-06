Иван Данильянц: "Травма Бухарова - большая проблема для "Ростова"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после игры 13-го тура чемпионата России против "Арсенала" (4:1) заявил, что итоговый счет не отражает соотношения сил. Также специалист выразил надежду на скорейшее восстановления нападающего Александра Бухарова.

– Каково состояние Бухарова?

– Его травма – большая проблема для нас. Последний месяц был непростой период у Азмуна, когда ему пригодилась бы и поддержка Бухарова на поле, да и просто конкуренция. Бухаров сейчас занимается в общей группе. Надеемся, что он будет в строю к заключительной серии игр перед зимней паузой.

– В прошлом "Ростову" тяжело было с теми, кто играл от обороны. В этом сезоне иначе – появились крупные победы...

– Сегодняшний счет 4:1 не отражает соотношения сил. До третьего гола все могло повернуться иначе. По-прежнему нам непросто взламывать плотную оборону. Но сегодняшний соперник и не стоял все время в обороне, старался вести активную игру.

– Вы говорите, что не все игроки восстановились после Мадрида. Не было соблазна снова произвести ротацию?

– Тогда приоритеты были на игру с "Атлетико", потому мы проводили ротацию во внутреннем чемпионате. Сейчас игр Лиги чемпионов в ближайшие дни нет, и потому таких ограничений не было. Мы были удовлетворены тем, как ребята играли в Мадриде, и потому мы выставили этот состав. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)