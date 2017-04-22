Иван Данильянц: "Спартаку" не позволили почти ничего"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после победы над "Спартаком" (3:0) в матче 24-го тура чемпионата России отметил, что в начале встречи нужно было присмотреться к сопернику. По словам наставника, красно-белые играют по-разному.

– Я хочу начать комментарий с баннера на Восточной трибуне, где были перечислены заслуги команды в этом сезоне, – отметил Данильянц. - Поддержка болельщиков вдохновила ребят, и они сумели воплотить это в содержательную боевую игру. Спасибо ребятам и болельщикам, которые долго ждали победы.

– Что с Калачевым?

– Ушиб серьезный, врачи смотрят. Позже станет ясно.

– В начале матча было определенное давление "Спартака". Это входило в план на игру или просто не сразу разобрались?

– Нам было важно держать все под контролем. Соперник, конечно, хотел победить и пошел вперед. После этой короткой фазы сумели взять себя в руки. Дело в том, что надо было присмотреться, потому что "Спартак" играет по-разному разные матчи. Например, надо было понять, во сколько защитников они играют и так далее.

– Кстати, как вам игра "Спартака"?

– Обычно командам удается показать то, что им позволяет соперник. Нам удалось так сыграть, чтобы не позволить им почти ничего. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)