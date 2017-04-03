Иван Данильянц: "Симичу было тяжело, но он закусил удила"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц считает закономерным результат матча 21-го тура чемпионата России против "Краснодара" (0:0).

- Игра была на качелях, никто не хотел уступать, - сказал Данильянц в эфире канала "Наш футбол". - Мы играли против квалифицированной команды. Во втором тайме было наше преимущество, но любой мог закончить матч с голами.

- Как отметите игру Марко Симича? Он впервые играл в стартовом составе.

- Боролся до конца, проявил характер. Последние 15 минут было видно, что тяжело, но закусил удила и продолжил терпеть.