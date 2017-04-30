Иван Данильянц: "Симича, возможно, догнало локальное утомление"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после победы в домашнем матче 26-го тура чемпионата России над "Амкаром" (1:0) подчеркнул, что большинство травм в ростовской команде связаны не только с переутомлением, но и со стыками и борьбой.

– Чем объясняется водопад травм?

– Мы говорили уже в прошлый раз, что в основном виной этому перенапряжение. Хотя случаи бывают разные – Симич долгое время только тренировался, а потом вдруг сыграл два матча за три дня, выложившись полностью. Тренировочный тонус и игровой – это совсем разные вещи, так что возможно, его догнало локальное утомление. Но может, там был и какой-то стык – большинство травм у нас связаны не только с переутомлением, но и со стыками и борьбой. Хорошо, что вернулся Кудряшов – у него уже был опыт игры в маске в "Тереке", когда у него тоже были проблемы с носом. То есть он не боялся, был психологически устойчив, и мы решили его выпустить сегодня.

– Учитывая такие проблемы с составом – реально ли биться с "Краснодаром" за четвертое место?

– Наша стратегическая линия – выходить на каждый матч и добиваться локального успеха. Мы ждем, что скоро вернутся Калачев и Мевля, и может, созреет Гранат. Так что надеемся, что будет подкрепление. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)

Трансляция матча "Ростов" – "Амкар"