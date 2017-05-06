Иван Данильянц: "Сейчас для "Ростова" главное - победа над "Арсеналом"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц перед матчем 27-го тура чемпионата России против "Арсенала" заявил, что команда не думает о шансах на попадание в Лигу Европы по итогам сезона. Также он отметил, что ростовчане постараются допустить как можно меньше ошибок сегодня.

– Мы не рассматриваем долгосрочно все наши задачи, сейчас для нас главное – победа над "Арсеналом", – сказал Данильянц в эфире телеканала "Наш Футбол". – Все остальное позже.

В таких матчах, как сегодня, нет фаворитов. Шансы на успех у обеих команд одинаковые. "Ростов" должен сыграть организованно, не проиграть борьбу, использовать малейшую возможность результативно завершить атаку, если такая предоставится, а также сделать как можно меньше ошибок. Это наши задачи.

Трансляция матча "Арсенал" - "Ростов"