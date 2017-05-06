Иван Данильянц: "С точки зрения содержания игры не согласен, что "Ростов" - домашняя команда"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после матча 27-го тура чемпионата России против "Арсенала" (0:1) поздравил болельщиков тульской команды с победой. Также специалист посетовал на плохую реализацию голевых моментов при полном игровом преимуществе "Ростова".

– Поздравляю всем болельщиков "Арсенала" с победой, – сказал Данильянц. – Сегодня для нас был непростой матч, который вкратце можно охарактеризовать как матч упущенных возможностей. Мы контролировали всю игру. План, который у нас был, ребята полностью выполнили, но, к сожалению, все моменты, которые были созданы, не получилось реализовать. Так уже несколько раз у нас было: в Екатеринбурге, еще в нескольких играх, но тогда это заканчивалось нулевой ничьей. Сегодня мы пропустили и проиграли. Такие игры тяжело переживаются.

– Складывается впечатление, что "Ростов" в этом сезоне – домашняя команда.

– Со статистической точки зрения вы абсолютно правы. Но вот что касается содержания игры – согласиться не могу. Сегодняшний матч мы провели значительно более удобно для себя, чем многие домашние игры. Мы все контролировали, создавали моменты, играли свободно, но все это не вылилось в конечный результат.

– Если сравнить "Арсенал" в первом круге и сегодняшний, какая команда вам больше понравилась?

– Победителей не судят, а сегодня "Арсенал" победил. Но игра в первом круге была для нас очень непростой. Мы не только по счету проигрывали по ходу матча, но практически проиграли первый тайм и по единоборствам, и по владению мячом. Во всем. Это была очень тяжелая игра. Вот, кстати, о статистике. Счет той игры – 4:1 – совершенно не отражал того, что происходило на поле. Тульская команда была боевой, с характером, выигрывала единоборства, была быстрее нас, но в том матче нам удалось забить 4 мяча. Сегодня все было по-другому, сегодня доминировали мы, имели преимущество, которое вылилось в конкретные моменты, которые должны были реализовывать, но – не получилось. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Арсенал" – "Ростов"