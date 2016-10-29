Иван Данильянц: "Ротация состава? У "Ростова" впереди матч с "Атлетико"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после поражения в гостевом матче премьер-лиги от "Амкара" (0:1) подчеркнул, что неосновной состав на эту встречу был обусловлен состоянием футболистов.

– Матч получился интересным, – приводит официальный сайт "Ростова" слова Данильянца. – Было много борьбы, а результат держал в напряжении до финального свистка. Ребята старались, но пропустили гол в конце первого тайма. В итоге не смогли отыграться. "Амкар" – организованная команда, поздравляем их с победой. У нас же практически не было ресурсов в атаке.

Ротация состав? Она обусловлена состоянием футболистов. Нужно помнить, что впереди матч с "Атлетико" (во вторник 1 ноября в групповом турнире Лиги чемпионов. – Прим. "СЭ"). Кто-то травмирован, кто-то просто перегружен. Впереди долгий перелет, это еще одна из причин, почему пришлось менять состав.

В Перми "Ростову" не смогли помочь: вратарь Сослан Джанаев, защитники Сесар Навас, Федор Кудряшов, полузащитники Александр Гацкан, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, форвард Дмитрий Полоз. По информации "СЭ", у Наваса микроповреждение колена, у Джанаева – локтя. Остальные остались в Ростове, где продолжают подготовку к матчу с "Атлетико", который состоится во вторник в Мадриде.