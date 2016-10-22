14:26 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Иван Данильянц: "Ростову" тяжело переключаться с одного турнира на другой"

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Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц в преддверии игры 11-го тура чемпионата России против "Уфы" подчеркнул, что команде тяжело дается выступление в разных турнирах. В связи с этим тренерский штаб проведет ротацию состава в предстоящей встрече.

– Безусловно, четырех дней с момента последней игры недостаточно для восстановления, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Данильянц. – По этой причине в составе будут изменения. Надеемся, что ребята выдержат нагрузку. Вопрос с психологией – дополнительная нагрузка на команду. Футболистам сложно переключаться с одного турнира на другой, отсюда и ротация состава.

Трансляция матча "Уфа" - "Ростов"

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КОММЕНТАРИИ (2)
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fatka

Каких 4 дня, 2 дня!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

15:27

Ботаникум

А может, для разнообразия в поле "поиграть" или на ферме-заводе ПОРАБОТАТЬ??? ТРУДНО ИМ!?............

14:33

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