Иван Данильянц: "Ростов" не был готов играть против "Арсенала" в свой футбол"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после игры 13-го тура чемпионата России против "Арсенала" (4:1) отметил, что матч получился тяжелым для его команды. Специалист заявил, что футболистам было тяжело перестраиваться с выступления в Лиге чемпионов на отечественное первенство.

– Сегодня была очень тяжелая игра, мы ждали этого, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Данильянц. – Тяжело переходить с турнира на турнир, ребята были не готовы играть в привычный для себя футбол, мы проигрывали борьбу и многое позволяли сопернику. Я очень рад победе, но по этой игре нам нужно сделать определенные выводы.

Перерыв на матчи сборных? Мы договорились с теми, кто в сборные не едет, что у них будет 4 дня выходных. 11 игроков "Ростова" отправляются в свои национальные команды, Кристиан Нобоа у нас очень далеко летает... После этого будет неделя на подготовку к следующей игре, нужно будет восстанавливать ребят.

Трансляция матча "Ростов" - "Арсенал"