Иван Данильянц: "Претензий к игрокам "Ростова" нет"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после матча 20-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (0:0) отметил, что игроки вышли на поле на фоне усталости после дальнего перелета. По его словам, претензий к футболистам по самоотдаче нет.

– Сегодня ребята провели очень непростой матч, - приводит пресс-служба "Крыльев" слова Данильянца. - Много аспектов, один из которых чисто физический. Перед этим матчем два дня назад мы сыграли, был дальний перелет. Игру провели неплохо, создали ряд острых моментов, но не смогли их реализовать. С точки зрения отдачи игроков, их переключения на внутренний чемпионат претензий к ним нет.