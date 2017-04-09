Иван Данильянц: "Пока не можем сказать, когда вернется Джанаев"

Тренер "Ростова" Иван Данильянц после ничьей с "Локомотивом" (0:0) в гостевом матче 22-го тура чемпионата России подчеркнул, что пока сложно сказать, когда вернется в строй вратарь Сослан Джанаев. Также Данильянц отметил, что пока до конца не знает о степени серьезности травмы Федора Кудряшова, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Почему не играл с первых минут Бухаров?

– Он чувствовал себя не очень хорошо, поэтому не вышел с первых минут.

– Когда вернется в строй Джанаев?

– Могу только предполагать. Последнее обследование Джанаева показало, что дело осталось только за нагрузками и набором формы, но как только Сослан приступил к интенсивным тренировкам, все обострилось. Он снова почувствовал боль и не может ни тренироваться, ни играть. И пока мы не можем сказать, когда он выйдет на поле.

– У Кудряшова, которого уносили на носилках, ничего серьезного?

– Не могу пока сказать. Мы думали, что его придется заменить сразу, но Федор проявил характер. И только в конце его заменили, когда захотели усилить атаку.