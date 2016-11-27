19:18 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Иван Данильянц: "Ожидали, что "Анжи" пойдет в атаку во втором тайме"

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Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после победы над "Анжи" (2:0) в матче 15-го тура чемпионата России отметил, что его команде удалось удачно сыграть после удаления Александра Гацкана. Он добавил, что "Ростов" специально не шел в атаку большими силами, зная об умении "Анжи" играть на контратаках.

 
Сегодня. Ростов-на-Дону. "Ростов" - "Анжи" - 2:0. "Ростов" поднялся на пятое место в премьер-лиге."Ростов" победил "Анжи"

После "Баварии" вы говорили, что показали игрокам нарезку пропущенных ими "голов в раздевалку". Теперь в двух матчах подряд "Ростов" сам забил такие голы. Повлияла нарезка?

– Ничего не бывает напрасно. Мы рассчитываем, что все что мы делаем, сразу или чуть позже становится каким-то капиталом. Это был очень важный гол. Мы ожидали, что "Анжи" пойдет в атаку после перерыва, и они действительно создали остроту, но нам удалось перетерпеть, в том числе в меньшинстве.

– Почему у "Анжи" было столько возможностей забить?

– Мы с шашками наголо не лезли на них, потому что "Анжи" обладает быстрыми техничными футболистами и отлично играет на выезде. Они играли в атаку большой группой футболистов. Основных причин две – случаи, когда мы неоправданно теряли мячи, и активность игроков "Анжи". Оба фактора привели к тому, что у них было немало возможностей. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)

Трансляция матча "Ростов" – "Анжи"

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