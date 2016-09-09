Иван Данильянц: "Новички "Ростова" теперь могут считать себя мужиками"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после игры 6-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (2:1) отметил боевой характер своих подопечных. Специалист подчеркнул, что защитная линия – самая сильная в команде, но в связи с травмами она претерпела серьезные изменения.

– Этот матч был боевым крещением для новичков, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Данильянц. – Рад, что оно получилось. Ребята на бойцовских качествах победили в тяжелой игре, с чем я их и поздравляю. Изменения в защите? Безусловно, это самая сильная линия "Ростова", и большие изменения в ней могли нарушить ее целостность. Теперь нас ждет большая работа по восстановлению оборонительных порядков.

В преддверии игры с "Баварией" новички "Ростова" теперь могут считать себя мужиками. Это определение относится ко всему нашему клубу. На таком фундаменте можно строить команду.

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