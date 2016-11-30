Иван Данильянц: "Ничья была бы справедливым исходом матча "Урал" - "Ростов"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после поражения от "Урала" (0:1) в гостевом матче 16-го тура чемпионата России подчеркнул, что ничья была бы более справедливым исходом встречи. Также Данильянц отметил, что команда эмоционально выхолощена, передает корреспондент "СЭ" Алексей МАКСИМОВ.

– Сегодняшний матч проходил в непростых условиях, в том числе погодных, – подчеркнул Данильянц. – Наш состав был значительно изменен, было принято решение провести такую редакцию. По сегодняшней игре более справедливым итогом была бы ничья, но соперник, к сожалению, забил, а мы не смогли.

– Как оцените игру Бухарова?

– Он много пропустил, поэтому ему непросто было. Он не вошел еще в спортивную форму, многое не получалось.

– Команде хватит потенциала, функционала, чтобы достойно закончить этот год, учитывая, какая концовка вас ожидает?

– В силу этих обстоятельств, а нам предстояло провести три игры в формате "через два дня на третий", и было принято приехать таким составом. Если физически ребят еще можно восстановить, то эмоционально все выхолощены. Особенно после победы над "Баварией", хоть эмоции и положительные. Было полное опустошение. Если бы сегодня сыграли сильнейшим составом, нас бы могло не хватить.

– Удачи в матче с ПСВ!

– Спасибо! Болейте за нас, нам нужна ваша поддержка.