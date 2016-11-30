19:37 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Иван Данильянц: "Ничья была бы справедливым исходом матча "Урал" - "Ростов"

0
0
0
1

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после поражения от "Урала" (0:1) в гостевом матче 16-го тура чемпионата России подчеркнул, что ничья была бы более справедливым исходом встречи. Также Данильянц отметил, что команда эмоционально выхолощена, передает корреспондент "СЭ" Алексей МАКСИМОВ.

– Сегодняшний матч проходил в непростых условиях, в том числе погодных, – подчеркнул Данильянц. – Наш состав был значительно изменен, было принято решение провести такую редакцию. По сегодняшней игре более справедливым итогом была бы ничья, но соперник, к сожалению, забил, а мы не смогли.

– Как оцените игру Бухарова?

Он много пропустил, поэтому ему непросто было. Он не вошел еще в спортивную форму, многое не получалось.

– Команде хватит потенциала, функционала, чтобы достойно закончить этот год, учитывая, какая концовка вас ожидает?

В силу этих обстоятельств, а нам предстояло провести три игры в формате "через два дня на третий", и было принято приехать таким составом. Если физически ребят еще можно восстановить, то эмоционально все выхолощены. Особенно после победы над "Баварией", хоть эмоции и положительные. Было полное опустошение. Если бы сегодня сыграли сильнейшим составом, нас бы могло не хватить.

– Удачи в матче с ПСВ!

Спасибо! Болейте за нас, нам нужна ваша поддержка.

0
0
0
1
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 16-й тур
Материалы REN-TV

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Трампофилия у русских в крови...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

LeBerDon

Да уж такой Урал надо дергать.Потому что потом очков не досчитываемся.А они так необходимы!Вперед РОСТОВ!

20:08

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ