Иван Данильянц: "Не думаю, что Медведев что-то считает, бухгалтера на тренировку он не приводит"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после победы над "Уфой" (1:0) в матче 25-го тура чемпионата России заявил, что участие в международных матчах помогло голкиперу Никите Медведеву раскрепоститься. Не пропустив в девятом матче подряд, 22-летний вратарь довел сухую серию в текущем чемпионате России до 862 минут.

– Медведев считает минуты до рекорда?

– Думаю, что нет, - сказал Данильянц. - Парень настоящий, мужицких кровей, никтогда не давал повод думать что он то-то считает, и бухгалтера на тренировку он не приводит. Все наши вратари прогрессируют, и Медведев сегодня показал отличную игру, спас команду в двух эпизодах.

– Казалось что в начале весны, особенно в матчах со "Спартой", у него было мандраж. В какой момент он почувствовал уверенность?

– Разумеется, после той игры, которую демонстрировал Джанаев, для нас всех он был основным вратарем и мы рассчитывали на него. Но поскольку он не мог играть, ставка была сделана на Медведева, который отлично показывал себя на тренировках. Конечно, без опыта междунардных матчей у него поначалу не было раскрепощения. Но этот вратарь развивается и заслужил то, чего добился. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Ростов" – "Уфа"