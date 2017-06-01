Иван Данильянц: "На вопрос о своем будущем может ответить сам Бердыев"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц отметил, что не в курсе, где продолжит карьеру Курбан Бердыев. Он отметил, что на вопрос о будущем специалиста может ответить только сам Бердыев. Напомним, что двукратный чемпион России сегодня покинул "Ростов", где занимал должность вице-президента-тренера. По данным "СЭ", в ближайшее время Бердыев возглавит "Рубин".

– "Ростов" объявил об уходе из клуба Курбана Бердыева. Вам тренер говорил, где продолжит карьеру?

– Пока не видел эту новость. Вопрос с его будущим был открыт. Насколько я слышал, Курбан Бекиевич должен был встречаться для серьезного разговора с губернатором Ростовской области по поводу условий на сезон-2016/17. Поэтому на этот вопрос подробнее вам может ответить только Бердыев. (Сергей АСТАХОВ)