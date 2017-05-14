Иван Данильянц: "Мевля сыграет с "Рубином", не совсем восстановившись"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц в преддверии матча 28-го тура чемпионата России против "Рубина" заявил, что клуб не думает о возможном попадании в Лигу Европы и концентрируется на сегодняшней игре. Также специалист объяснил, почему на поле появятся не до конца восстановившиеся футболисты.

– Попадем ли в Лигу Европы? Сегодня матч против "Рубина", и это все, о чем мы сейчас думаем, – сказал во флеш-интервью на телеканале "Наш футбол" Данильянц. – Прежде всего мы должны думать о своей игре, закрепить и превратить все это в результат.

Травмированные игроки? Отчасти это вынужденная мера, понимаем, что у нас в составе есть недобор. Поэтому Мевля выходит играть, не совсем восстановившись.

Напомним, что матч "Ростов" – "Рубин" состоится сегодня, 14 мая, начало – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи